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Астрологиня назвала найцікавіші знаки зодіаку

Астрологиня назвала найцікавіші знаки зодіаку

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Всі знають, що цікавість не вада, але велике свинство.

Правду кажучи, ця якість характеру властива кожному з нас, проте одні рідко сунуть ніс в чуже життя, а інші і дня не можуть прожити без того, щоб не зробити цього. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найцікавіші знаки зодіаку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, планетою-покровителем яких є Меркурій, завжди і у всьому роблять ставку на інформацію — вони ніколи не пройдуть повз цікавого факту, який став їм відомий, чого б він не стосувався — політичної ситуації, флори і фауни або особистого життя сусідів. Ну а оскільки представники далеко не завжди знають, як в майбутньому розпорядяться отриманими знаннями, вони заносять їх у своєрідний "реєстр", з якого витягують в потрібний для них час, отримуючи водночас дивіденди — як матеріальної, так і моральної властивості.

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Овен (21.03 – 20.04)

Овнів найбільше цікавлять порухи людської душі, тому серед представників знака дуже багато психологів. Вони — в буквальному сенсі слова — колекціонують людські вчинки і їхню мотивацію, "препаруючи" їх, як біолог жабу. І якщо для того, щоб зрозуміти причину поведінки людини, їм доведеться глибоко втрутитися в подробиці її особистого життя, вони це зроблять — морально-етичні норми їх точно не зупинять. Втім, користь, яку вони приносять як психологи, виправдовує цих цікавих Варвар.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці не стільки цікаві, скільки допитливі: чуже життя їх цікавить мало — вони захоплено читають науково-популярну і історичну літературу, а також дивляться відповідні документальні фільми. В результаті представники знака є досить ерудованими, тому можуть підтримати розмову на будь-якому рівні, а це вельми до речі, якщо врахувати, що вони люблять світські заходи різного рівня. Щоправда, всі набуті знання у Стрільців несистематизовані, але вони до цього і не прагнуть — необхідний їм факт і так без зволікання спливає в їхній голові.

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