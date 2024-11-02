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Астрологиня назвала найдбайливіших тат за знаками зодіаку

Астрологиня назвала найдбайливіших тат за знаками зодіаку

Прогноз астролога / Фото: Credits

Одружуючись, ми далеко не завжди думаємо про те, яким татом стане наш обранець.

Набагато більше нас цікавить, яким він буде чоловіком, що, звичайно, має величезне значення, але батьківські якості мають не менше – а іноді й більше – важливе значення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найдбайливіших тат зодіаку.

Рак

Раки – як найсімейніший знак зодіаку – завжди ставлять інтереси рідних людей вище своїх власних, і особливе місце у їхній домашній ієрархії займають діти. Такі батьки оточують своїх чад такою турботою та увагою, якій не можуть відповідати, – вони няньчать їх, як квочка.

Телець

Тельці роблять все для того, щоб їхні діти нічого не потребували. До того ж, вони не лише заробляють гроші, а й забезпечують своїх нащадків усім необхідним – вибирають найкраще, незважаючи на ціну, і, що важливо, не лаятимуть їх за те, що вони щось порвали чи зламали.

Терези

Терези – на відміну від інших представників зодіаку – ніколи не шкодують часу на заняття зі своїми дітьми, до того ж поводяться з ними на рівних, не виставляючи дистанцію «батько – дитина». Тому дітям із ними завжди цікаво – вони виховують їх за допомогою пізнавальних ігор.

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