Астрологиня назвала найдріб'язковіші знаки зодіаку

Жадібність — тією чи тією мірою — властива всім, ну або майже всім, представникам зодіакального кола.

І якщо одні з нас жадібні зрідка і тільки тоді, коли йдеться про великі грошові суми, то інші готові влаштовувати істерики через найменшу суму, на яку, як їм здається, їх обдурили. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найдріб'язковіші знаки зодіаку.

Близнята

Близнята відомі тим, що нічого не роблять просто так, за кожну – навіть невелику та незначну послугу – вони вимагають винагороди, а не отримавши її, обіцяють надалі нічим не допомагати тому, хто, як вони запевняють, виявив стосовно них «чорну невдячність» .

Телець

Тельці, як ніхто інший, впевнені, що копійка гривню береже, що й змушує їх – всупереч схильності до комфортного, а іноді й розкішного життя – економити абсолютно на всьому, що, на їхній погляд, не має значення саме для них – наприклад, на подарунках друзям та близьким.

Лев

Левів відрізняє нечувана щедрість, яку вони виявляють на людях, щоб напустити туману в очі та покрасуватися. Але у звичайному житті вони часто бувають економними, а іноді й відверто дріб'язковими, купуючи неякісні товари лише тому, що вони на кілька гривень дешевші.

Читайте також: