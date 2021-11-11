Астрологиня назвала найегоцентричніші знаки зодіаку

Кожному з нас подобається, коли його доглядають, попереджаючи всі потреби і виконуючи всі бажання.

Але є й такі, хто мріє про те, щоб увесь світ крутився лише навколо них, – зазвичай вони вважають себе пупом Землі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найегоцентричніші знаки зодіаку.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви за правом перебувають на почесному першому місці цього рейтингу – інших так само егоцентричних представників зодіаку не знайти. Вони впевнені, що є особами королівської крові, тому в них має бути все найкраще, а оточення повинно займатися лише тим, що всіляко догоджати їм. Якщо ж хтось наважується на те, щоб вчинити протилежним чином, представники знака не так лютують, скільки щиро дивуються: як таке може бути?

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони вважають себе еталонними у всьому: на їхнє щире переконання, немає нікого розумнішого, красивішого, талановитішого, практичнішого, ніж вони – список можна продовжувати до нескінченності. Справедливості заради треба визнати, що часто так воно і є – під цим знаком народжується багато видатних особистостей, але це не означає, що оточення має танцювати лише навколо них, хоч би як їм того хотілося. Ось тільки представники знака із цим, схоже, категорично не погодяться.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези сповідують життєвий принцип, який можна висловити у вигляді у знаменитої цитати Єсеніна: "Яка прекрасна Земля і на ній людина". Представники знака мають чутливість до прекрасного — предметів мистецтва, красивих пейзажів і, звичайно ж, оточення. Ну а головна людина, якою всі незмінно мають захоплюватись, це вони самі. До того ж для цього представники знака мають всі підстави – вони розумні, дотепні, талановиті і завжди мають вигляд, як моделі з глянсових журналів.

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