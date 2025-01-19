Астрологиня назвала найгидливіші знаки зодіаку

Ми можемо по-різному ставитися до інших людей, але навряд чи комусь сподобається чужа – переважно фізична – неохайність.

Зазвичай усі ставляться до неї негативно, проте одні можуть переступити через своє неприйняття, а інших від неї – в буквальному значенні слова – з душі верне. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найгидливіші знаки зодіаку.

Близнята

Близнята люблять отримувати від життя задоволення, а для цього їм потрібно, щоб усе навколо було чисто і причепурено, а ось неохайність заважає їм насолоджуватися відпочинком або смачною їжею, тому, наприклад, знявши квартиру, вони не заспокояться, доки не вимиють кожен куточок хлоркою.

Рак

Раки, які є найдомовитішим знаком зодіаку, можуть весь вільний – і невільний – час проводити за прибиранням, вдесяте протираючи всі поверхні та вибиваючи пил з меблів. Слова про те, що чистота – запорука здоров'я, для них не порожній звук, а бруд викликає у них бридливість.

Діва

Діви – у прямому розумінні слова – схиблені на чистоті, вони помруть від спраги, але не питимуть зі склянки сумнівної чистоти. Запрошуючи в гості представників цього знака, необхідно забезпечити їм той – стовідсотковий – рівень охайності, до якого вони звикли вдома.

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