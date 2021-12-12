Астрологиня назвала найгостинніші знаки зодіаку

Сьогодні, коли більшу частину свят, ми святкуємо вдома і в невеликій компанії, гостинність, як нам здається, не є якістю, що затребувана.

Проте нинішній стан речей колись прийде в норму, і тоді ми згадаємо про будинки, які завжди відкриті для друзів, та їхніх господарів. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найгостинніші знаки зодіаку.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви люблять жити на широку ногу, і стосується це не лише їх самих, а й оточення – жадібність точно не входить до списку недоліків представників цього знака. До того ж вони обожнюють свята, а веселитися віч-на-віч із собою було б як мінімум дивним, тому чим більше людей зайде до них "на вогник", тим краще. До речі, це має стосунок не лише до представників знаку, а й до їхніх гостей – нудьгувати в цьому будинку не буде ніхто.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці люблять приймати гостей: в їхньому оточенні вони почуваються затребуваними і стають веселими та дотепними. А ще представники знаау готові покласти до ніг тих, хто відвідав їхній будинок, все, що у них є: не лише свій час та увагу, а й продовольчі запаси. Якщо ж гості вирішать заночувати, поступляться їм своїм ліжком, водночас самі вони можуть лягти на підлогу: найкраще місце, на їхній погляд, має дістатися гостю.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, що живуть за принципом "мій дім — моя фортеця", не дуже люблять ходити в гості, але це не означає, що вони не люблять запрошувати гостей. Тут вони почуваються впевнено (на відміну від чужих будинків), тому і прихистять, і вислухають, і смачно нагодують, тим більше, що в цьому сенсі їм рівних немає. Чи варто говорити про те, що людина, яка хоч раз побувала в гостях у представників знака, прагнутиме потрапити туди знову і знову.

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