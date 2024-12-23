Астрологиня назвала найістеричніші знаки зодіаку

Спокійною вдачею можуть похвалитися далеко не всі, особливо в наш непростий час, коли негатив ми відчуваємо повсюдно.

Проте хтось із нас вміє себе стримувати, а хтось – ні, емоційно реагуючи на будь-які подразники. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найістеричніші знаки зодіаку.

Рак

Раки мають не найпотужніші стоп-сигнали, тому у разі виникнення на їхньому життєвому шляху хоча б найменшого, незначного негативу легко впадають в істерику. Водночас вони не верещать і не б'ють посуд, а ридають – до того ж, робити вони це можуть цілодобово безперервно.

Діва

Діви, як відомо, «м'який» зодіаку, що не означає, що вони не закочують істерики — навпаки, вони не тільки вміють, але і люблять це робити. Якщо роздратувати представників знака, цим видовищем можна насолодитися у повному обсязі – головне, мати міцні нерви.

Овен

Овни, відомі своєю запальністю, в екстремальних ситуаціях буквально не пам'ятають самі себе, водночас вони здатні влаштувати виставу в найкращих традиціях жанру – з криками, сльозами та образами, а потім заспокояться так само швидко, як і «загорілися».

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