Астрологиня назвала найкращих чоловіків серед знаків зодіаку

Виходячи заміж, закохана в свого нареченого жінка впевнена, що він стане найкращим чоловіком.

На жаль, покладені на того чи того чоловіка надії виправдовуються далеко не завжди. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, з яких виходять найкращі чоловіки зодіаку.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки — найсімейніший знак зодіаку, вони вже заздалегідь налаштовані на створення міцних взаємин із коханою людиною, тому розлучаються вкрай рідко. Домом вони займаються не гірше — а часто і краще — представниць прекрасної статі, і охоче беруть на себе обов'язки, які ми звикли вважати жіночими. Стосується це і виховання дітей — з них виходять чудові няньки і вихователі. До того ж, чоловіки-Раки дуже цінують затишок, тому у домі, в якому вони живуть, завжди буде комфортно жити.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви — фанати чистоти і ладу, і їх за чоловіків варто вибирати тим представницям прекрасної статі, які цінують в людях саме ці якості. В іншому разі хорошого життя не вийде — чоловік-чепурун буде дратувати другу половинку постійними нотаціями і бажанням все перекласти і переставити так, як він вважає за потрібне. Щоправда, вони можуть згладити вироблене ними неприємне враження своєю пристрастю до кулінарії — отримати чоловіка, який обожнює готувати, мрія будь-якої жінки.

Лев (23.07 – 21.08)

Лев упевнений в тому, що його дружина — вітрина його професійної успішності і добробуту, тому він буде робити все для того, щоб вона мала вигляд, як то кажуть, на все що відсотків. Одяг у дружини чоловіки-Лева повинен бути найстильнішим, прикраси — найдорожчими, зачіска і манікюр — ідеальними, і коштів вони для цього не шкодують. До того ж, представники цього знака не занудствують, не чіпляються і не скандалять зі своєю другою половинкою — вони поступливі і доброзичливі, а тому життя з ними — суцільне задоволення.

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