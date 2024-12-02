Астрологиня назвала найкращих коханців зодіаку

Інтимні стосунки відіграють важливу роль у взаєминах, хоч би якими – офіційними чи ні – вони не були.

Для сімейного життя вміння причарувати, зачарувати і не лише морально, а й фізично задовольнити партнерку не менш важливе, ніж вільні романтичні стосунки, які ні до чого не зобов'язують. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найкращих коханців зодіаку.

Скорпіон

Скорпіони користуються в астрологів репутацією найкращих коханців зодіаку – вони не лише невтомні та кмітливі, а й добре знайомі з психологією. Вони не тільки розуміють, що потрібно їхній партнерці, а й знають, як їй це дати, тому представницям прекрасної статі важко з ними розлучатися.

Стрілець

Стрільці в інтимних взаєминах не тільки пристрасні, а й винахідливі, до того ж, вони часто змінюють партнерок, тому знають, як знайти підхід до будь-якої жінки. Їхній єдиний недолік — непостійність: вони швидко втрачають інтерес до партнерки і залишають її, прямуючи на пошуки іншої.

Рак

Раки ховають свою пристрасність за скромністю та сором'язливістю, що має надзвичайно привабливий вигляд. Також, домагаючись уваги нової жінки, вони можуть бути нерішучими і наполегливими одночасно, що, «працюючи» на контрасті, створює ефект морозива в гарячому шоколаді.

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