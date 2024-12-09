Астрологиня назвала найкращих подруг за знаком зодіаку

Вважають, що жіночої дружби не буває, оскільки вона незмінно «трісне», щойно між подругами стане чоловік.
Але найчастіше так кажуть ті, кому не пощастило знайти справжніх подруг, стосунки з якими можуть, незважаючи на будь-які спокуси, тривати все життя. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найкращих подруг за знаком зодіаку.
Скорпіон
Скорпіонів прийнято вважати найскладнішим у спілкуванні знаком зодіаку, але водночас саме з них виходять найкращі подруги. Можливо, вони не завжди готові вислухати і дати потрібну пораду, натомість їхня допомога буває по-справжньому швидкою та дієвою – вони допоможуть вирішити всі проблеми.
Рак
Раки — через властиву їм емпатію — можуть годинами вислуховувати скарги подруг на обставини, що склалися в їхньому житті, і навіть лити разом із ними сльози. Ну, а коли цей період душевної терапії закінчиться, ніхто краще за них не проаналізує ситуацію і не дасть пораду, яка допоможе все вирішити.
Близнята
Близнята часто здаються неглибокими і легковажними, але, усвідомивши, що становище у їхньої подруги дійсно серйозне, вони не тільки дадуть слушну пораду, а й допоможуть упоратися з труднощами, що виникли. Щоправда, за допомогу вони здатні вимагати подяки, але це їм можна пробачити
Читайте також:
- Нептун в Овні у 2025-2039 роках: що принесе нам цей період
- Рік Зеленої Дерев'яної Змії: що чекає на нас 2025-го
- Фінансовий гороскоп на грудень 2024 року