Астрологиня назвала найкращих подруг за знаком зодіаку

Часто доводиться чути, що жіночої дружби немає, особливо якщо між двома жінками стоїть один чоловік.

На щастя, така думка, хоч і має право на існування, в корені неправильна – жіноча дружба нічим не гірша – а іноді й краща – чоловічої. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найкращих подруг за знаком зодіаку.

Стрілець

Стрільці – найоптимістичніший знак зодіаку, і цією своєю якістю вони заражають оточення: з ними весело, вони розсмішать навіть найзатятішого песиміста і завжди готові пуститись у будь-які пригоди, тож занудьгувати чи засумувати з ними просто неможливо.

Рак

Раки – найдушевніші представники зодіакального кола, тому у тих, у кого вони перебувають у подругах, є свій жилет для сліз – вони завжди можуть розраховувати на те, що їх вислухають та поспівчують, а це вже чимало – принаймні на візиті до психотерапевта можна заощадити.

Водолій

Водолії можуть придумати тисячу і один спосіб цікавого та незабутнього проведення часу і одночасно дадуть потрібну в цей конкретний момент пораду, тому з ними можна – і потрібно – бути як у радості, так і в горі, а що нам ще потрібно від друзів?

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