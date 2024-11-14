Астрологиня назвала найкращих синів за знаком зодіаку

Але це правило, як і будь-яке інше, має винятки, про які – заради справедливості – ніяк не можна не сказати. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найкращих синів за знаком зодіаку.

Риби

Риби – як найласкавіший і наймилосердніший знак зодіаку – готові обійняти та пошкодувати всіх без винятку, і мати в цьому «рейтингу» стоїть на першому місці. Для своїх матерів вони роблять все можливе, забезпечуючи їх усім найкращим – як у матеріальному, так і моральному розумінні.

Козоріг

Козороги, про яких завжди говорять, що вони «застебнуті на всі ґудзики», справді зовні своїх почуттів не виявляють, але в душі найголовнішою для них людиною є саме матір, про яку вони часто говорять: «Це – святе!» Чи варто говорити про те, що діють вони відповідним чином?

Діва

Діви вміють організовувати не тільки своє життя, а й навколишній простір, забезпечуючи високий рівень життя своїй сім'ї – насамперед, дітям і батькам, тому можна гне сумніватися в тому, що вони куплять, дістануть і привезуть все, що потрібно, – особливо продукти та ліки.

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