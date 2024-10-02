Астролог назвав найкращих свекрух за знаком Зодіаку

Збираючись заміж, ми, перебуваючи на хвилі кохання, рідко замислюємося про те, до якого знаку Зодіаку належить мати нашого обранця.

І даремно — від майбутньої свекрухи в сімейному житті залежить багато, адже вона може як поліпшити потенційні відносини, так і серйозно погіршити їх. Астролог Людмила Булгакова назвала найкращих свекрух за знаком Зодіаку.

Телець

Тільці добродушні за своєю суттю, вони завжди готові прийти на допомогу, не лише давши цінну пораду, а й здійснюючи відповідні вчинки. До того ж, представники знаку психологічно стабільні та врівноважені, тому вони не вітають різких змін у житті своїх дорослих дітей – така свекруха завжди стоятиме на варті їхньої родини, запобігатиме скандалам і чинитиме опір невиправданому розлученню.

Рак

Раки, як найгосподарніший і господарський знак Зодіаку, найкращі свекрухи – особливо для молодої невістки, яка ще далеко не все знає та вміє. Вони можуть багато чого навчити: порадити легкий і смачний рецепт підказати, як швидко прибрати квартиру і створити в будинку затишок, але при цьому властива їм від природи тактовність не дозволить їм тицьнути дружину сина, що називається, носом у невимитий посуд чи курні кути.

Діва

Діви хороші тим, що, як правило, не втручаються у сімейні справи своїх синів. Вони надто захоплені власним життям, яке – у будь-якому віці – стоїть для них на першому місці, тому обставини чужої, включаючи їх власних – дорослих – дітей, перебувають на другому, а то й третьому місці. І якщо вони не нададуть у такому разі необхідної допомоги, то шкоди не завдадуть, а це вже чимало.

Читайте також: