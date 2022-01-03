Астрологиня назвала найкреативніші знаки зодіаку

Креативний підхід до життя – як професійного, так і особистого – значно його полегшує та покращує його якість.

Щоправда, далеко не всім дано його виявити: так, якщо одним доступні злети творчої думки, інші вважають за краще все вирішувати давно освоєним – квадратно-гніздовим – способом. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найкреативніші знаки зодіаку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії за правом посідають перше місце в рейтингу найкреативніших знаків зодіакального кола – з будь-якої ситуації вони знаходять настільки дивовижний та несподіваний вихід, що оточення тільки руками розводить: їм би таке ніколи на думку не спало. Представникам знака необхідно вибирати творчі професії, там вони можуть по-справжньому розвернутися, не лише створивши справжні твори мистецтва, а й стати родоначальником нового напрями у цій галузі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята завдячують креативними здібностями закладеній у їхній природі двоїстості: коли ідея однієї спрямованості накладається в іншу, часом протилежну, виходить щось дивне і унікальне. Знаючи цю особливість представників знака, начальство часто доручає їм розробку напрямів, що вимагають нового – несподіваного – підходу, а якщо вони беруться за якусь роботу самостійно, можна не сумніватися: такого точно ніхто не придумає.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези найкраще орієнтуються в прекрасному, тому їм, як кажуть, сам бог велів керуватися своїми знаннями та відчуттями у вирішенні будь-яких питань – від побутових до професійних, особливо якщо їхня робота так чи так пов'язана з мистецтвом. Так, ніхто не може зрівнятися з представниками знака в питаннях прикраси інтер'єру: вони впевнені, що їх мають оточувати лише вишукані речі, які створюють таку ж прекрасну і неповторну атмосферу, та й на роботі в цьому сенсі мало хто може з ними зрівнятися.

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