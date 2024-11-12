Астрологиня назвала найледачіших жінок зодіаку

Лінощі — це не завжди погано, вони навіть іноді нам необхідні, оскільки дозволяють перевести дух і відновити сили.

Але не менше – а іноді й більше – часто саме вони заважають нам досягти потрібних результатів у всіх життєвих сферах, водночас ми поступаємося своїм місцем тим, хто виявився спритнішим, моторнішим і активнішим. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найледачіших жінок зодіаку.

Телець

Тельці понад усе цінують свій комфорт – як моральний, і фізичний. Вони дуже люблять, коли в них вдома чисто прибрано і смачно пахне, але якщо наведенню чистоти та ладу заважає бажання відпочити, нічого не роблячи і не думаючи, представники знака віддадуть перевагу лінощам – у своє задоволення.

Стрілець

Стрільці зіткані з протиріч: вони хочуть – і можуть – згорнути гори, але тільки в тому разі, якщо самі того хочуть. Якщо ж хтось – люди чи обставини – їх змушують, вони втрачають сили й бажання щось робити, що робить їх надзвичайно ледачими, байдужими і апатичними.

Водолій

Водолії як найбільш творчий знак зодіаку – люди, що захоплюються: коли вони зайняті втіленням у життя нової ідеї, для них не існує інших інтересів – не дивно, що навколишній простір – насамперед, їхній дім – у такі моменти може погрузнути в хаосі та безладді.

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