Астрологиня назвала наймузичніші знаки зодіаку

Можна припустити, що музику як вид мистецтва люблять усі без винятку.

Проте одні до неї чутливіші, інші, на жаль, менше. Астрологиня Людмила Булгакова назвала наймузичніші знаки зодіаку.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раків музика – важливий складник їхньої душі, напевно, тому вони є одночасно і геніальними вигадниками, і сприйнятливими слухачами, які тонко відчувають. Представники цього емоційного знака за допомогою музики можуть висловити або відчути всі спектри свого стану, від відчаю до ейфорії і назад. Недивно, що серед них зустрічаються не тільки унікальні музики, що створюють шедеври, а й чудові їхні поціновувачі – слухачі чи критики.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – знак, який схильний не так до створення, як до розуміння і тонкого сприйняття музичних творів. Почувши мелодію, яка, образно кажучи, лягла їм на душу, вони можуть довго "прослуховувати" її в голові та наспівувати, пробуючи кожну ноту – та їхнє поєднання – "на смак". Музика для представників знака – складник світогляду, без якого вона не зможе бути гармонійною, тому вони є завсідниками симфонічних концертів, а також оперних та балетних вистав.

Риби (19.02 – 20.03)

Для Риб, які, як відомо, люблять витати в хмарах або перебувати в паралельній реальності, саме музика створює світи, які з легкістю – і не без приємності – замінююють їм реальність, яку представники знака часто – часом небезпідставно – вважають жорстокою. Музика для них – не набір звуків, а подорож до чарівної країни, в якій вода та небо більш голубі, трава зеленіша, а люди мудріші, щиріші та добріші. Занурюючись у музичне чаклунство, вони не завжди хочуть повертатися назад, але без цього ніяк не обійтися.

Читайте також: