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Астрологиня назвала наймузичніші знаки зодіаку

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Астрологиня назвала наймузичніші знаки зодіаку

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Можна припустити, що музику як вид мистецтва люблять усі без винятку.

Проте одні до неї чутливіші, інші, на жаль, менше. Астрологиня Людмила Булгакова назвала наймузичніші знаки зодіаку.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раків музика – важливий складник їхньої душі, напевно, тому вони є одночасно і геніальними вигадниками, і сприйнятливими слухачами, які тонко відчувають. Представники цього емоційного знака за допомогою музики можуть висловити або відчути всі спектри свого стану, від відчаю до ейфорії і назад. Недивно, що серед них зустрічаються не тільки унікальні музики, що створюють шедеври, а й чудові їхні поціновувачі – слухачі чи критики.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – знак, який схильний не так до створення, як до розуміння і тонкого сприйняття музичних творів. Почувши мелодію, яка, образно кажучи, лягла їм на душу, вони можуть довго "прослуховувати" її в голові та наспівувати, пробуючи кожну ноту – та їхнє поєднання – "на смак". Музика для представників знака – складник світогляду, без якого вона не зможе бути гармонійною, тому вони є завсідниками симфонічних концертів, а також оперних та балетних вистав.

Риби (19.02 – 20.03)

Для Риб, які, як відомо, люблять витати в хмарах або перебувати в паралельній реальності, саме музика створює світи, які з легкістю – і не без приємності – замінююють їм реальність, яку представники знака часто – часом небезпідставно – вважають жорстокою. Музика для них – не набір звуків, а подорож до чарівної країни, в якій вода та небо більш голубі, трава зеленіша, а люди мудріші, щиріші та добріші. Занурюючись у музичне чаклунство, вони не завжди хочуть повертатися назад, але без цього ніяк не обійтися.

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