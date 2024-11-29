Астрологиня назвала найненадійніших бізнес-партнерів зодіаку

У бізнесі – як і в сім'ї – дуже важливо відчувати, що ти завжди можеш розраховувати на допомогу своїх партнерів.

На жаль, похвалитися цим можуть далеко не всі і не завжди: іноді підводять – або, як кажуть у таких випадках, підставляють – саме ті, хто має допомагати та підтримувати. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найненадійніших бізнес-партнерів зодіаку.

Овен

Овни – найімпульсивніший знак зодіаку: вони швидко «загораються» і ще швидше «остигають», втрачаючи інтерес до того, чим буквально жили вчора. Їхні партнери не завжди бувають готові до таких перепадів їхнього настрою: вони не розуміють, чому представники знака кинули роботу на пів дорозі.

Близнята

Близнята – не найнадійніші партнери не через непорядність, а через властиві їм непостійність та двоїстість. Сьогодні вони думають, говорять і роблять одне, а вже завтра докорінно змінюють свою думку та поведінку – партнери повірили їм, не знаючи, що з ними весь час треба бути напоготові.

Терези

У Терезів у справах репутація людей, на яких не можна покластися. Здавалося б, їхні партнери про все з ними домовилися, визначилися з термінами та засобами досягнення поставленої мети. Але вони раптово від усього відмовляються, оскільки отримали вигіднішу пропозицію.

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