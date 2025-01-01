Астрологиня назвала найнеприступніших жінок зодіаку

Звичайно, від того, що саме йде в руки, відмовлятися гріх, але особливої цінності в їхніх очах набуває перемога, що дісталася насилу — від таких взажмин у майбутньому відмовитися складно, а часом і зовсім — неможливо. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найнеприступніших жінок зодіаку.

Козоріг

Козороги дуже вимогливі до себе, тому не розуміють, чому вони мають робити знижку іншим – особливо претендентам на їхню руку та серце. Нехай досягнуть якихось життєвих та професійних висот, а потім розраховують на взаємність – зрозуміло, такий кастинг витримують не всі.

Лев

Левам потрібно бути відповідними – вони далеко не всім готові розкрити свої обійми. Представниць знака необхідно вразити широтою та шляхетністю своєї натури – гарними жестами, приємними сюрпризами, романтичними вчинками – це вони обов'язково оцінять.

Діва

Дів недарма називають Сніговими Королевами зодіакального кола – їхнє серце необхідно розтопити як у прямому, так і переносному значенні. У стосунках представниці знака насамперед цінують щирість: ті, хто хоче домогтися їхнього кохання, повинні це врахувати та діяти відповідно.

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