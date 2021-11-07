Астрологиня назвала найнеспокійніші знаки зодіаку

Як відомо, темперамент у всіх людей різний, тому не дивно, що одні стоїчно витримують усі випробування, з якими стикаються, інші емоційно – а іноді й фізично – на них реагують.

Як правило, вони з будь-якого приводу страждають, переживають, гасають по кімнаті, заламують руки і "обличчя, що змінилося, біжать ставка". Астрологиня Людмила Булгакова назвала найнеспокійніші знаки зодіаку.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків, як кажуть у народі, хлібом не годуй – дай попереживати. Так уже влаштовані представники знака, що їм для цього навіть привід не потрібен – вони запрограмовані на душевну нудьгу, тривожність та недовірливість, які виливаються у них у сльози та навіть істерики. Виправити представників знака, зробивши їх спокійними та врівноваженими – завдання нездійсненне, не варто й намагатися, потрібно приймати їх такими, якими вони є.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят неспокійними робить властива їм двоїстість: важко бути спокійним і врівноваженим, коли всередині у тебе живе не одна, а дві людини, до того ж кожна із них тягне їх у свій бік. Недивно, що представникам знака то хочеться кудись бігти і щось робити, то сидіти і не смикатися. Під впливом таких різновекторних прагнень недовго втратити емоційну рівновагу і почати демонструвати неспокій — як з приводу, так і без приводу.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби спокійні лише тоді, коли перебувають на своєму улюбленому місці – витають у хмарах, але варто їм спуститися на грішну землю, як вони впадають у депресію і, як наслідок, тривожність та занепокоєння. Цих зодіакальних небожителів насторожує і засмучує все: необхідність спілкуватися з людьми, які їх не розуміють, вимога діяти не так, як вони хочуть, а так, як належить, і навіть потреба дотримуватись своїх власних бажань і прагнень – це представників знака так втомлює!

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