Астрологиня назвала найнеспортивніші знаки зодіаку

Навіть у наш час повального захоплення спортом знаходяться люди, які до нього байдужі.

У кожного з них своя причина, через яку вони відмовляються відвідувати фітнесзал, бігати вранці або хоча б плавати в басейні, важливий результат: спорт – не для них. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найнеспортивніші знаки зодіаку.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам шкода витрачати час на заняття, які здаються їм безглуздими та безперспективними, як, втім, будь-які інші фізичні заняття. Представники знака впевнені, що, вибачте за вислів, махати руками та ногами може кожен, зовсім інша справа – інтелектуальна робота, на яку здатні лише обрані – наприклад, такі аристократи духу, як вони. Можливо, так відбувається через те, що Діви від природи обдаровані прекрасною фізичною формою, тому вони не відчувають потреби у "тюнінгу" своєї фігури.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки рідко займаються спортом, оскільки приділяють масу сил і часу фізичним навантаженням іншого характеру – насамперед домашній роботі, на присадибній ділянці та в саду-городі. Водночас представники знака, облаштовуючи своє "гніздо", настільки втомлюються, що нічим іншим вони вже займатися не можуть або не хочуть. Раки настільки захоплені наведенням ладу та затишку, що запропонуй їм хтось вибір – напекти пиріжків або побігати у найближчому парку – вони без роздумів виберуть перше.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни не те, щоб абсолютно байдужі до спорту: вони охоче починають займатися якимось – найчастіше модним – видом спорту, але – через свій характер – дуже швидко до нього холонуть. До того ж це стосується не тільки походів до фітнес-зали, а й домашніх занять спортом. Вирішивши щоранку робити найпростішу гімнастику, вони, як правило, накуповують купу дорогого "реквізиту", але вже через кілька днів брендова амуніція залишається припадати пилом у шафі, а аксесуари — гантелі і скакалка — на підлозі біля неї.

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