Астрологиня назвала найменш гостинні знаки зодіаку

Сьогодні ми не є настільки категоричними і залишаємо за кожним з нас право самим вирішувати, пускати до свого дому гостей чи ні, тим більше, що зустрітися з друзями та знайомими можна і на нейтральній території. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найменш гостинні знаки зодіаку.

Телець

Тельців не можна назвати недружніми людьми, але свій власний комфорт вони цінують вище, тому не дуже люблять бачити у себе в домі сторонніх, під яких треба підлаштовуватися, обмежуючи себе. А ось поза домом – у кафе чи в гостях у інших людей – вони почуваються зручно.

Рак

Раки дуже люблять свій дім, тому найкращим заняттям вважають догляд за ним – прибирання, наведення ладу та створення затишку, але житло, що належить їм, на їхній погляд, призначене тільки для рідних і близьких, а чужим там не місце. Звичайно, якщо гості наскочать раптово, їх приймуть, але без ентузіазму.

Козоріг

Козороги вважають, що дім призначений для відпочинку, воліють, щоб там, де вони живуть, було тихо, чисто та спокійно, а з гостями так не вдається. Перевтомившись на роботі, ці – головні трудоголіки зодіакального кола – хочуть вдома насолодитися самотністю.

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