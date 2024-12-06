Астрологиня назвала найнетактовніші знаки зодіаку

Звичайно, можна не морочитися на цю тему і говорити в обличчя все, що спаде на думку, ось тільки навряд чи це добре позначиться на стосунках – швидше, все станеться з точністю навпаки. І тут на допомогу приходить почуття такту, яке дозволить нікого не образити і не посваритися навіть там, де за інших обставин сварка здавалася б неминучою. Щоправда, похвалитися такою якістю можуть далеко не всі – багатьом вона категорично недоступна. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найнетактовніші знаки зодіаку.

Стрілець

Стрільці, мабуть, найнетактовніший знак зодіаку: слова – сказані просто так, мимохіть, можуть вбити іншу людину – у буквальному значенні цього слова. На виправдання представників цього прямолінійного знака можна сказати лише одне: вони нікого не ображають навмисне, тому переживають через кожну сказану ним дурість.

Діва

Діви – знак авторитарний: якщо вони вважають, що знають, як потрібно вчинити в цій ситуації, не варто сподіватися на те, що вони промовчать. Той факт, що Діви можуть образити співрозмовника, їх зовсім не бентежить. Якщо ж вказати їм на це, вони, дадуть відповідь, що звикли говорити правду в обличчя, — вони навіть не подумають про те, що плутають її з грубістю і навіть хамством.

Козоріг

Козорогів почуття такту часто зраджує винятково з добрих спонукань. У таких випадках вони дійсно хочуть добра, тому найчастіше їхні різкі – неприємні – зауваження стосуються їхніх близьких, передусім членів їхньої родини. До того ж представники знака щиро не розуміють, що різкість їхніх зауважень може створити протилежний ефект.

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