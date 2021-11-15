Астрологиня назвала найнетерплячіші знаки зодіаку

Як відомо, терпіння – одна з найрідкісніших людських чеснот, яка дана далеко не кожному з нас.

Більшість з нас не може витратити на очікування навіть кілька хвилин, бажаючи отримати те, чого прагне, одразу – без будь-яких зволікань. Тим не менше, хтось може з собою впоратися, а хтось – не в змозі потерпіти навіть декілька хвилин. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найнетерплячіші знаки зодіаку.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, будучи першим у зодіакальному колі вогненним знаком, вкрай нетерплячі: вони прагнуть отримати все й одразу, як кажуть, пострілом. Якщо їм це не вдається, вони виявляють крайні ознаки нетерпіння: лютують, гніваються, ображаються, бігають кімнатою і буквально б'ють копитом. Оскільки це не допомагає, представники знака втрачають інтерес до того, що їм не вдалося отримати або досягти швидко – на їхню думку, не варто витрачати час на те, що дається насилу, якщо навколо багато цілей, до яких можна прийти швидко.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, хоч і є повітряним знаком, в нетерплячості не поступаються Овнам. Річ у тім, що вони дуже швидко перемикаються з одного завдання, яке їм треба виконати, на інше, тому навіть незначна затримка вибиває їх із "графіка", а тому виводить із себе. До того ж вони просто не знають, чим зайняти себе під час цих перерв, що теж не додає оптимізму та гарного настрою представникам знака. Тому тим, хто хоче роздратувати їх, потрібно змусити їх зачекати – до того ж немає значення, на що саме.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви вкрай нетерплячі, і продиктовано це, як правило, не лише їхньою вогненною натурою, а й підвищеною вимогливістю до оточення – вони впевнені, що для них все має робитися за клацанням пальців – у буквальному значенні цього слова. Якщо подібного не відбувається, вони спочатку починають лютувати, а потім просто розвертаються і йдуть – королівським особам, якими вони себе вважають, не за статусом стояти в черзі – хай навіть і віртуальній – разом з іншими. Навколишнім нічого не залишається, як змиритися з цією особливістю – і слабкістю – представників знака.

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