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Астрологиня назвала найбільш невірних чоловіків серед знаків зодіаку

Астрологиня назвала найбільш невірних чоловіків серед знаків зодіаку

Прогноз астролога / Фото: Credits

Вірність – один із основоположних принципів сімейного життя, без якого важко побудувати справді щасливі стосунки.

На жаль, далеко не всі можуть залишатися відданими своїй другій половинці у сімейному житті – до того ж чим довше воно триває, тим менше шансів зберегти вірність. Але в зодіакальному колі є знаки, які з'являються на світ без цієї – такої важливої для сімейного життя – якості. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найневірніших чоловіків за знаком зодіаку.

Стрілець

Стрільці, мабуть, найбільш невірний знак зодіаку. У всьому виною – їхній постійний потяг до нових вражень, що штовхає їх у подорожі та стосунки з новими партнерами. Насититися яскравими переживаннями вони не можуть, що необхідно враховувати тим, хто обирає їх у партнери.

Близнята

Близнята — занадто непостійні, щоб бути вірними одній-єдиній людині, а властива їм легковажність щоразу — під час зустрічі з кандидатурою, що здається їм гідною, підштовхує їх до зради своєї другої половини, — яка — на їхній погляд — нікуди не подінеться.

Риби

Риби дуже велелюбні, вони не пропускають жодну симпатичну жінку, особливо якщо вона надає їм знаки уваги. Втім, на шанувальниць, які розраховують на більше, чекає неприємна новина: сім'я для представників знака – святе, вони її ніколи не покинуть.

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