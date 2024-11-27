Астрологиня назвала найбільш незалежних жінок зодіаку

Можливо, такі представниці слабкої статі справді можуть скласти пару не всім чоловікам – слабкі волітимуть із ними не зв'язуватися, проте якщо в їхньому житті трапиться позаштатна ситуація, вони зможуть впоратися з нею без сторонньої допомоги. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найнезалежніших жінок зодіаку.

Водолій

Водолії – знак творчий, але водночас нерозважливий і некерований, тому важко знайти чоловіка, який зміг би взяти над ними гору. Водночас вони можуть бути домашніми, господарськими і навіть поступливими, але рівно доти, поки шлейка не потрапить їм під мантію.

Скорпіон

Скорпіони – один із найбільш гордих знаків, і саме ця якість робить їх незалежними: вони не хочуть – і не вміють – просити когось про допомогу, вважаючи, що з будь-яким викликом упораються самі. Найчастіше це так і виходить, але це не означає, що в душі вони не хочуть допомоги та підтримки.

Стрілець

Стрільці вирізняються гіпертрофованою самовпевненістю, завдяки якій вони навіть у бога можуть запитати, чим допомогти. Тому всі свої проблеми вони вирішують самі, хоча якщо б представниці знака навчилися делегувати повноваження, заощадили б купу часу і сил.

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