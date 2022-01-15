Астрологиня назвала найощадливіші знаки зодіаку

Люди економлять із різних причин: для одних – це вимушений захід, для інших – спосіб життя і склад розуму.

Втім, чому б людина не вирішила розумно розпоряджатися наявними у неї фінансовими засобами, вона рано чи пізно входить у смак і захоплюється цим заняттям. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найощадливіші знаки зодіаку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогів можна назвати найекономнішим знаком зодіакального кола — від даремно витрачених, а простіше кажучи, викинутих грошей, їм стає зле фізично: вони не можуть бачити куплену і жодного разу не одягнуту дорогу сукню або зіпсовані продукти на полиці холодильника, це завдає їм болю. Уникнути її їм допомагає найсуворіша економія, яка стосується як їх самих, так і їхніх близьких, які часто ображаються, особливо якщо залежать від них у матеріальному плані.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята також велику частину життя живуть у режимі економії. Щоправда, роблять вони це не просто так, а з певною метою: таким чином вони збирають гроші на те, що купити, що називається, з нальоту, не в змозі. Найчастіше йдеться про одяг, до якого представники знака мають особливу слабкість: вони готові харчуватися лише йогуртами, щоб купити сукню, яка красується у вітрині бутика. Втім, часто в такий спосіб їм вдається зібрати кошти на щось серйозніше – наприклад, автомобіль.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – мабуть, єдиний знак зодіаку, який заощаджує не задля необхідності, а заради задоволення. Їм подобається впорядковувати свій бюджет, скорочуючи витрати на те, без чого цілком можна обійтися, і із задоволенням підраховують заощаджені кошти, які, як правило, виявляються навіть серйознішими, ніж можна було на те розраховувати спочатку. До того ж, у разі потреби, представники знака легко зможуть перейти в режим економії, адже вони в цьому сенсі вже натреновані.

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