Астрологиня назвала найпесимістичніші знаки зодіаку

Від перебування в поганому настрої не застрахований ніхто, але є люди, які з нього практично не виходять.

Ці ослики Іа весь час, за словами Володимира Висоцького, перебувають в песимізмі — зітхають з приводу і без, ллють сльози і дивляться на світ з депресивної точки зору. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найпесимістичніші знаки зодіаку.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки — головні царівни Несміяни зодіакального кола. Так уже влаштовані представники знака, що вони завжди очікують від життя неприємностей і насамперед запитують, що у нас поганого. Таким сприйняттям навколишнього світу вони зобов'язані своїй планеті-управителю, сльозливому, вразливому і недовірливому Місяцю. Змінити їх, змусивши радіти кожному дню і кожній хвилині не можна, зате, знаючи цю особливість представників знака, можна навчитися ладнати з ними, незважаючи ні на що.

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Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони легко впадають в депресію, коли їхнє життя починає йти не за тим сценарієм, який вони собі «намалювали». У таких випадках вони починають сумувати, нарікаючи на недосконалість нашого світу, і легко впадаю в нудьгу, а потім і депресію. В такому стані представники знак небезпечні не тільки для себе, але і для оточення — вони цілком у змозі «вкусити» того, хто підвернувся їм під руку, до того ж, часто це бувають зовсім незнайомі — а тому не винніі перед ними — люди.

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Риби (19.02 – 20.03)

Риби мають рідкісне уміння самостійно створювати собі різноманітні проблеми. переживаючи якусь дрібницю, накручувати себе, збільшуючи її до розмірів серйозної катастрофи, а потім самі ж довго і виснажливо переживають через неї. До того ж, у такому разі вони можуть перетворити на пекло не тільки власне існування, а й життя всієї своєї родини. Щоправда, енний час після представники знака нарешті починають усвідомлювати, що приводу для страждань немає, і заспокоюються — шкода тільки, що витрачені нервові клітини вже не повернути.

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