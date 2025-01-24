Астрологиня назвала найпоступливіші знаки зодіаку

Здатність йти на компроміси – важлива якість, що дозволяє спілкуватись на всіх рівнях.
Ось тільки далеко не всі можуть похвалитися тим, що вони мають, – є й ті, хто вважає домовленості, які влаштовують усіх, неприпустимими. Причини такої поведінки, як правило, бувають різними, а результат один: знайти з кимось спільну мову таким людям важко. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найпоступливіші знаки зодіаку.
Овен
Овни зациклюються на якійсь – одній-єдиній – точці зору, і не відступають від неї навіть тоді, коли розуміють, що не мають рацію. Наполягатимуть на своєму вони до кінця, тому намагатися домогтися від них хоч якихось поступок не слід – марне це заняття.
Телець
Тельці – за великої кількості позитивних якостей – мають і негативну, одна з них – відсутність гнучкості у сприйнятті: якщо представники знака одного разу дійшли якоїсь думки, вони нізащо не стануть її змінювати, так що про компроміси не йдеться від слова "Взагалі".
Козоріг
Козороги наполягають на своєму тільки в тому разі, якщо абсолютно – навіть не на сто, а на двісті відсотків – впевнені у своїй правоті, але в такому разі вони «упруться рогом» і не поступляться за жодних вмовлянь чи тиску – не варто навіть намагатися.
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