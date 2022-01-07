Астрологиня назвала найнеуважніші знаки зодіаку

Про "розсіяного з вулиці Басейної", який "замість капелюха на ходу" міг "вдягнути сковороду", всі ми чули з дитинства.

Однак навколо нас людей, які все плутають, забувають і ні на чому не можуть зосередитись, цілком достатньо. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш неуважні знаки зодіаку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят підводить бажання перебувати одночасно у двох – а то й більше – місцях і робити одразу кілька справ. Оскільки Юліїв Цезарів, що мають такі здібності, серед представників знака не так уже й багато, не дивно, що встигають вони мало, зате все плутають і не можуть зосередитися на жодному своєму занятті. Щоб уникнути неуважності, представникам знака необхідно брати в роботу лише один проєкт, але щодо них це неможливо за визначенням.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії з їхнім вільним – богемним – способом життя та відповідним мисленням просто не в змозі зосередитися на чомусь одному: їхня увага перескакує з предмета на предмет, з процесу на процес, і в результаті вони не можуть повноцінно займатися чимось одним. Щоправда, все сказане вище стосується лише побутових справ, у тому, що стосується їхнього основного заняття – особливо якщо воно пов'язане з творчістю – вони гранично зібрані та дисципліновані – тут жодних проколів не допускають.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, зосередившись на одній ідеї, переймаються нею настільки глибоко, що решта просто перестає для них існувати. У такому стані вони можуть сісти не в той автобус, поїхати не тим маршрутом на роботу і навіть одягнути рукавички різного кольору. Якщо у представників знака немає під рукою людини, яка могла б контролювати їхню поведінку, їм необхідно опанувати себе і запам'ятовувати – а ще краще, записувати – що і як вони мають зробити, інакше неприємностей не уникнути.

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