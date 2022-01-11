Астрологиня назвала найрозумніших жінок зодіаку

Розум і хитрість, яку зазвичай приписують представницям прекрасної статі, далеко не одне й те саме.

А тим часом серед них є ті, хто – у плані розумових та інтелектуальних якостей – дасть сто очок фори будь-якому чоловікові. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найрозумніших жінок зодіаку.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – так вже вони влаштовані – все схоплюють на льоту, тому важко знайти сферу діяльності, на якій вони б не зналися – до того ж не поверхнево, а дивлячись у корінь. Мабуть, немає питання, щодо якого вони не могли висловити свою експертну думку, якщо ж про щось вони висловити її не можуть, їм цілком достатньо Інтернету та п'яти хвилин часу – представниці цього знака чудово знають, що і де потрібно шукати, а із кількох версій обов'язково виберуть єдино правильну.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – мабуть, єдиний знак, представниці якого об'єднують у собі як жіночі, а й чоловічі когнітивні здібності, що збільшує їхню конкурентоспроможність, порівняно з іншими, вдвічі. У вирішенні серйозних проблем вони зазвичай використовують як інтуїтивний, так і логічний підхід, що дозволяє їм знайти відповідь на найскладніше і важливе питання, чим завжди користуються, обходячи на повороті тих, хто – у недобру для себе годину – вирішив з ними змагатися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам їхні розумові здібності не завжди даються від народження – найчастіше вони набувають їх емпіричним шляхом, здійснюючи спроби та помиляючись. Звичайно, на це йде деякий час, зате їхні знання, підкріплені досвідом, цінуються набагато більше, ніж ті, що почерпнуті з підручників. До того ж, представниці знака добре вміють користуватися тим, що знають і вміють: вони завжди "б'ють" не хиблячи, потрапляючи в ціль навіть із великої відстані — там, де інші найчастіше хиблять.

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