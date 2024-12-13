Астрологиня назвала найрозумніших жінок зодіаку

Прийнято помилково вважати, що в основі жіночої поведінки лежать емоції, які важко уживаються з доказами розуму.

В емоційності жінкам справді не відмовиш, але далеко не всі його представниці спираються тільки на них – думати, зіставляти, простежувати причинно-наслідкові зв'язки та робити висновки вони вміють анітрохи не гірше за чоловіків. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найрозумніших жінок зодіаку.

Діва

Діви прагматичні та передбачливі – вони нічого не роблять, не прорахувавши наслідки своїх – як професійних, так і стосункових – вчинків на кілька ходів наперед. Не варто сподіватися їх перехитрити чи переграти – вони заздалегідь знають, що спробує зробити супротивник.

Козоріг

Козороги практичні, тому рідко потрапляють у ситуацію, з якої виходять із втратами – навпаки, зазвичай вони завжди виявляються «у плюсі». Вплинути на них всерйоз можуть лише обставини непереборної сили, але вони і до них примудряються підготуватися.

Телець

Про Тельців не можна сказати, що вони зовсім позбавлені емоцій, але, як типові представники знака Землі, вони відрізняються господарчістю, ґрунтовністю і, можна сказати, селянською мудрістю, яка в будь-яких ситуаціях утримує їх від помилок і необачних вчинків.

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