Астрологиня назвала найшкідливіші знаки зодіаку

Але якщо одним із нас шкідливість властива час від часу – ніщо людське нам не чуже, то інші просто не мислять без неї свого існування – їм життєво необхідно зробити все наперекір іншим. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найшкідливіші знаки зодіаку.

Близнята

Близнята за всього бажання не можуть бути добрими і поступливими: властива представникам знака шкідливість – наслідок двоїстості, яка буквально написана у них на роду. Сьогодні вони говорять і роблять одне, а вже завтра - зовсім інше, за що оточення й вважає їх шкідливими.

Скорпіон

Скорпіони часто відчувають невдоволення – як іншими людьми, так і самими собою, через що і схильні «кусати» всіх поспіль, не роблячи винятку для власної персони. Краще не ставати на заваді представникам знака, тоді і їхню шкідливість не вдасться випробувати на собі.

Риби

Риби часто здаються тим, хто погано їх знає, спокійними та доброзичливими, але зберігатися це враження буде до того моменту, поки ви чимось їх не розлютите. Тут вже представники знака можуть проявити свою шкідливість різними способами - від скандалу до помсти.

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