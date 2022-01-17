Астрологиня назвала найспортивніші знаки зодіаку

Як відомо, спорт – це здоров'я, тому до нього мають прагнути всі без винятку.

Однак одні мало не щодня бігають до фітнесзалу, а в інших абонемент туди – навіть будучи купленим – припадає пилом на полиці у передпокої, бо у його господаря є інші інтереси. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найспортивніші знаки зодіаку.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – найспортивніший знак із усього зодіакального кола. Спортом вони захоплюються з раннього дитинства, до того ж без найменших понукань з боку старших – батьків та тренерів. Вони також витримують всі супутні незручності: ранні підйоми, важкі фізичні навантаження, необхідність поєднувати заняття з навчанням. За певної частки везіння представники знака стають професійними спортсменами і займають престижні – або навіть найвищі – місця, і навіть стають світовими та олімпійськими чемпіонами.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не прагнуть зайняти місце на п'єдесталі пошани, їхня мета – забезпечити собі здоровий дух у здоровому тілі. Для цього вони використовують перший, що потрапив – зручний – спосіб, щоб потренуватися: як мінімум двічі на тиждень відвідують фітнес-зал, бігають турами, ходять у басейн. Якщо ж такої можливості — скажімо, через пандемію — у них немає, вони знайдуть вихід: віддадуть перевагу тренажерам у залі вуличні або займатимуться вдома, біля відкритого вікна. Для представників знака найголовнішими є не умови, в яких відбуваються тренування, а їхня регулярність.

Лев (23.07 – 21.08)

Левів з повним правом можна назвати одним із найспортивніших знаків зодіаку, але спорт заради спорту – точно не для них, як правило, представники знака переслідують зовсім іншу мету. По-перше, вони отримують задоволення від свого відображення в дзеркалах залу – вони намагаються, щоб воно було на найвищому рівні, купуючи найдорожчий та наймодніший одяг та аксесуари. Ну, а по-друге, вони з насолодою демонструють результати занять – стрункі ноги, тонку талію та стегна, що втратили об'єм – для них це зоряна година.

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