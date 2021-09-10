Астрологиня назвала найстильніші знаки зодіаку

Кажуть, смак в одязі і почуття стилю можна виробити протягом життя — зовсім необов'язково отримати їх від народження.

Проте, є люди, які мають ці якості, так би мовити, за замовчуванням — вони просто з'явилися на світ під потрібною зіркою. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найстильніші знаки зодіаку.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам властиво почуття прекрасного, яке робить їх не тільки тонкими почіновувачами мистецтва — мистецтвознавцями і критиками, але і людьми, які відчувають модні тенденції на інтуїтивному рівні. Їм не потрібно відвідувати фешн-покази і гортати журнали мод для того, щоб зрозуміти, як один предмет гардероба поєднується з іншим — вони ніколи не стануть поєднувати непоєднуване, якщо ж їх запитати, чому представники знака одягаються саме так, вони, швидше за все, дадуть відповідь: «Я так бачу».

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці цікавляться модою і завжди перебувають у курсі останніх її тенденцій, навіть якщо ретельно приховують цей факт від оточення — їм подобається мати вигляд людей, які спонтанно і без будь-якої підготовки вибирають для виходу в світ відповідний образ. Вони довго — і, зрозуміло, без свідків — крутяться перед дзеркалом, приміряючи то одне, то інше, підбирають аксесуари та прикраси, і, в результаті, мають вигляд на всі сто. До того ж, представники знака вміють вибирати добротний і якісний одяг, що теж йде на користь їхньому образу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята обожнюють шопінг — в будь-якій країні світу, в яку закидає їх життя, вони передусім вирушають по магазинах і тільки потім до музею, ресторану або на пляж. Саме тому вони завжди знають, що, як і з чим носять в прийдешньому сезоні — про це їм «розповідають» нові колекції в магазинах. Привозячи з поїздок — як близьких, так і далеких — цілі валізи новомодних вбрань, вони змінюють їх кожен день, викликаючи заздрість у своїх подруг і колег.

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