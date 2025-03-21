Астрологиня назвала найсуперечливіші знаки зодіаку

Кожен і нас здатний на несподіваний – не лише для інших, а й для самих себе – вчинок, але коли людина сьогодні говорить – і думає – одне, а завтра – зовсім інше, з нею досить важко спілкуватися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найсуперечливіші знаки зодіаку.

Близнята

Близнята – знак, у якому постійно «живуть» дві людини, до того ж, домовитися одне з одним вони здебільшого неспроможні, що тоді говорити про інших – як близьких їм, так і сторонніх. Представники знака постійно змінюються, і «зафіксувати» їх неможливо.

Водолій

Водолії, мабуть, найнеорганізованіший і химерніший знак, до того ж, вони самі ніколи не знають, чого від самих себе очікувати – сьогодні їм хочеться одного, а вже завтра – зовсім іншого, і вони скасовують свої колишні рішення на користь нових, і так – до нескінченності.

Терези

Терези, незважаючи на свою промовисту назву, напевно, найбільш неврівноважений знак зодіаку. Особливо це стосується їхніх стосунків з іншими – передусім близькими – людьми: вони ніяк не можуть вибрати одного з двох претендентів на їхню руку та серце, від чого страждають усі.

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