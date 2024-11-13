Астрологиня назвала найтвердолобіші знаки зодіаку

В одних випадках вона допомагає нам досягти мети, в інших заважає ухвалити правильне рішення і підштовхує до помилок, яких можна було б уникнути. Кожному з нас вона властива різною мірою: одні виявляють її рідко, а в інших вона є визначальною якістю характеру. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найтвердолобіші знаки зодіаку.

Козоріг

Козороги, незважаючи на їхню зовнішню стриманість, один із найпристрасніших і найбільш азартних знаків зодіаку: зосередившись на чомусь, вони нізащо не поступляться, навіть якщо почнуть розуміти, що не мають рацію, – для них дуже важливо в будь-якому разі переконати оточення у своїй правоті.

Телець

Тельці – рідкісні упертюхи, і пояснюється їхня твердолобість досить просто: будь-які зміни – зокрема і в образі думок та дій – загрожують представникам знака зайвим занепокоєнням, а це те, чого вони намагаються уникати всіма своїми силами.

Овен

Овни – через свою неприкриту емоційність – не поступаються навіть у найбільш суперечливих питаннях із почуття протиріччя, яке вони часто плутають із принциповістю. Але є й добрі новини: представники цього знака досить швидко змінюють свої погляди і незатяті до кінця.

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