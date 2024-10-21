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Астрологиня назвала найвірніших чоловіків за знаком зодіаку

Астрологиня назвала найвірніших чоловіків за знаком зодіаку

Прогноз астролога / Фото: Credits

Одружуючись, молодята обіцяють зберігати вірність одне одному, але вдається це далеко не всім.

Цікаво, що ступінь вірності свого партнера цілком можна з'ясувати, знаючи дату його народження, хоча, звичайно, стовідсоткової гарантії цей – як і будь-який інший – спосіб дати не може, проте чому до доказів зірок не дослухатися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найвірніших чоловіків за знаком зодіаку.

Рак

Раки найголовнішою цінністю в житті вважають сім'ю, тому намагаються уникати всього, що може їй зашкодити, а до таких факторів належать будь-які зв'язки на стороні. І вже, звичайно, вони сто разів подумають, перш ніж піти з сім'ї, і, зрештою, ухвалять негативне рішення.

Козоріг

Козороги практично не зраджують своїх других половинок, тому що у них банально немає на це часу – романтичні стосунки вимагають його у великій кількості, а вони надто зайняті роботою та кар'єрою, навіть службові – без відриву від виробництва – романи ними не вітаються.

Телець

Тельці занадто ледачі для того, щоб здійснювати зайві рухи тіла, тим більше, що без них, якщо вони вже перебувають у стосунках, цілком можна обійтися. Для того, щоб представники знака зрадили свою другу половинку і, тим більше, пішли з сім'ї, потрібні вагомі підстави.

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