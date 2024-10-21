Астрологиня назвала найвірніших чоловіків за знаком зодіаку

Цікаво, що ступінь вірності свого партнера цілком можна з'ясувати, знаючи дату його народження, хоча, звичайно, стовідсоткової гарантії цей – як і будь-який інший – спосіб дати не може, проте чому до доказів зірок не дослухатися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найвірніших чоловіків за знаком зодіаку.

Рак

Раки найголовнішою цінністю в житті вважають сім'ю, тому намагаються уникати всього, що може їй зашкодити, а до таких факторів належать будь-які зв'язки на стороні. І вже, звичайно, вони сто разів подумають, перш ніж піти з сім'ї, і, зрештою, ухвалять негативне рішення.

Козоріг

Козороги практично не зраджують своїх других половинок, тому що у них банально немає на це часу – романтичні стосунки вимагають його у великій кількості, а вони надто зайняті роботою та кар'єрою, навіть службові – без відриву від виробництва – романи ними не вітаються.

Телець

Тельці занадто ледачі для того, щоб здійснювати зайві рухи тіла, тим більше, що без них, якщо вони вже перебувають у стосунках, цілком можна обійтися. Для того, щоб представники знака зрадили свою другу половинку і, тим більше, пішли з сім'ї, потрібні вагомі підстави.

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