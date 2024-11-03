Астрологиня назвала найлегковажніших жінок за знаками зодіаку

Одна з найголовніших якостей, які ми цінуємо в інших людях, особливо якщо йдеться про серйозні взаємини, – це сталість.

Ось лише далеко всі можуть нею похвалитися, а отже, тим, хто цінує серйозність намірів і поведінки, з ними краще не мати справ. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найлегковажніших жінок за знаком зодіаку.

Близнята

У Близнят легковажність проявляється в тому, що вони не можуть довго дотримуватися однієї лінії поведінки: сьогодні їм хочеться бути вірними й відданими людині, яку вони кохають, а вже завтра вони пускаються берега, змінюючи кавалерів, як рукавички, і так – нескінченно.

Водолій

Водолії надто нерозважливі для того, щоб бути постійними в почуттях, і чому вони сьогодні кохають когось одного, а завтра – зовсім іншого, не здатні пояснити навіть вони самі, а інші люди – навіть ті, які добре їх знають, – і поготів.

Терези

Терези можуть бути емоційно стабільними у взаєминах із близькою людиною, але лише після того, як досягнуть внутрішньої рівноваги, а доти їх може "кидати" з боку в бік: то їм хочеться на південь – то на північ, то холодного – то гарячого, загалом жодної сталості.

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