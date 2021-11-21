Астрологиня назвала найвойовничіші знаки зодіаку

У життєвих ситуаціях необхідно давати відсіч кривдникам, але в когось це виходить краще, а в когось гірше.

Однак є люди, які завжди перебувають у всеозброєнні та готові чинити опір ворогові. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найвойовничіші знаки зодіаку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонів дуже важко застати зненацька: вони завжди готові реагувати на недружні випади з боку людей, що оточують їх, тому останнім, спілкуючись з представниками знака, важливо бути обережними. До того ж, потрібно віддати їм належне: для того, щоб поставити особу, що зарвалася, на місце, їм зовсім не обов'язково застосовувати фізичну силу або піднімати крик: Скорпіони можуть «вбити» кривдника одним словом і навіть одним поглядом.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни запальні до знемоги — у разі зіткнення з ким-небудь вони спалахують, як сірник, і горять, як пекучий перець. У такому стані вони своїми діями здатні перевершити зграю розлючених мавп: їхні вчинки злі та необачні, а слова – різкі та образливі навіть для тих, хто звик до нестерпних витівок представників знака. Втім, треба віддати їм належне — вони досить швидко заспокоюються: злопам'ятливість Овнам не властива – вже за кілька годин вони і не згадають, чому там збивали бучу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці войовничі за визначенням, недаремно символом знака є кентавр із луком і стрілою: вони завжди готові вистрілити – головне визначити ціль. У цьому сенсі представники знака найчастіше виборюють справедливість і захищають скривджених, відсуваючи власні інтереси другого план. Втім, за себе – у разі потреби – вони теж можуть постояти, але далеко не з таким запалом, як вони це роблять, заступаючись за тих, хто, на їхню думку, постраждав незаслужено.

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