Астрологиня назвала найвпливовіших жінок за знаком зодіаку

Роль жінок у суспільстві змінилася – вони давно припинили бути веденими і стали відничими, а отже, активними.

Не дивно, що вони не менше – а іноді й більше – впливові в професії та бізнесі, ніж чоловіки. Але в одних це вдається краще, а в інших – гірше. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найвпливовіших жінок за знаком зодіаку.

Близнята

Близнята, незважаючи на позірну легковажність, вміють грамотно вибудовувати взаємини з потрібними людьми і, що для них ще важливіше, не соромляться користуватися цими зв'язками у своїх інтересах. Вони крутять людьми, як хочуть, впливаючи на них і змушуючи їх діяти.

Лев

Леви є впливовими через свій авторитет, який мають від природи, – навіть помиляючись, вони поводяться настільки впевнено, що нікому й на думку не спадає сумнів у їхніх словах. В результаті їм вдається "натиснути" на будь-яку людину і змусити її зробити все по-своєму.

Діва

Дів з повним правом можна назвати «сірими кардиналами» зоряного кола – вони діють таємно та потай, але ступінь їхньої впливовості від цього меншим не стає. Тихо і непомітно, за допомогою залаштункових інтриг, вони можуть досягти будь-якої мети, яку поставили перед собою.

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