Астрологиня назвав найзабудькуватіші знаки зодіаку

Не останню роль у тому, чи має її людина або, навпаки, вона забуває про все на світі, грає час її народження. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найзабудькуватіші знаки зодіаку.

Риби

Риби – і вони самі добре про це знають – погано дружать із реальністю, бо постійно витають у хмарах, мріючи про щось нездійсненне. Не дивно, що вони часто забувають про те, що відбувається з ними на грішній землі, – тут і зараз, від чого страждають самі і підводять інших.

Близнята

Близнята – натури неоднозначні та непостійні: сьогодні вони захоплено займаються одним, а вже завтра – зовсім забувають про це. Не варто розраховувати на те, що вони виконають свою обіцянку, навіть якщо вона стосується лише призначеної зустрічі – вони цілком можуть про неї забути.

Козоріг

Козороги, будучи головними трудоголіками зодіакального кола, у повсякденному житті на відсутність пам'яті не страждають, але варто їм взятися за роботу, як все буквально вивітрюється у них з голови. У такі моменти не варто ні про що їх запитувати – однаково не згадають.

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