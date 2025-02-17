Астрологиня назвав найзабудькуватіші знаки зодіаку

Гарна пам'ять залежить від безлічі різних чинників — починаючи від складу характеру і закінчуючи віком.
Не останню роль у тому, чи має її людина або, навпаки, вона забуває про все на світі, грає час її народження. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найзабудькуватіші знаки зодіаку.
Риби
Риби – і вони самі добре про це знають – погано дружать із реальністю, бо постійно витають у хмарах, мріючи про щось нездійсненне. Не дивно, що вони часто забувають про те, що відбувається з ними на грішній землі, – тут і зараз, від чого страждають самі і підводять інших.
Близнята
Близнята – натури неоднозначні та непостійні: сьогодні вони захоплено займаються одним, а вже завтра – зовсім забувають про це. Не варто розраховувати на те, що вони виконають свою обіцянку, навіть якщо вона стосується лише призначеної зустрічі – вони цілком можуть про неї забути.
Козоріг
Козороги, будучи головними трудоголіками зодіакального кола, у повсякденному житті на відсутність пам'яті не страждають, але варто їм взятися за роботу, як все буквально вивітрюється у них з голови. У такі моменти не варто ні про що їх запитувати – однаково не згадають.
Читайте також:
- Астрологиня назвала знаки зодіаку, життя яких кардинально зміниться 2025 року
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на лютий 2025 року