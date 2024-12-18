Астрологиня назвала найбільш душні знаки зодіаку

Водночас одна справа – відсутність легкості, і зовсім інша – душні стосунки, оскільки вони у будь-який час можуть перерости в токсичні: з людьми, які нас у них втягують, потрібно спілкуватися максимально обережно, беручи до уваги правила, за якими вони «грають». Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш душні знаки зодіаку.

Діва

Діви зовсім нестерпні в побуті: вони можуть зробити трагедію через забуті на стільці речі, а потім протягом тижня читати нудні лекції про те, що порядок – основа комфортного життя, ніби їхній партнер сам про це не знає. Витримати цього душнилу може тільки такий самий душнила.

Козоріг

Козороги завжди знають, як правильно жити і, особливо, поводитися з грошима, а тих, хто, на їхню думку, цього не вміє, вони можуть замучити зауваженнями та настановами. Ну, а оскільки далеко не всі мають властиву їм практичність, поле для діяльності у них величезне.

Риби

Риби, які впевнені, що повинні оточувати тих, хто поруч, любов'ю і теплом, можуть через це замучити будь-кого своєю турботою. Річ у тому, що у прояві цих почуттів представники знака не знають міри, що і робить їх одним із найбільш душних знаків зодіакального кола.

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