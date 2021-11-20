Астрологиня назвала найжадібніші знаки зодіаку

Жадібність — тією чи тією мірою — властива всім людям, але хтось може з нею впоратися, а хтось йде в неї на поводі.

Такі люди іноді й самі не радіють такій якості свого характеру, але жадібність, як кажуть у таких випадках, народилася раніше за них. Астролог Людмила Булгакова назвала найжадібніші знаки Зодіаку.

Телець (21.04 – 21.05)

Телець за правом посідає перший рядок у рейтингу найжадібніших зодіакальних знаків. Усьому виною їхня пристрасть до зручності та комфорту і, як наслідок, до заможного життя та накопичення. Увійшовши в смак, представники знака вже не можуть зупинитися: їм потрібно всього і більше. Щоправда, у разі потреби вони можуть і поділитися з оточенням своїми заощадженнями, хоча не можна сказати, що дається їм це легко – доводиться наступати на горло власній пісні.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги «славляться» тим, що економлять, – а саме в цьому позначається їхня жадібність – не лише на інших, а й на самих собі. Вони можуть роками носити речі, які вже давно залишають бажати кращого, але не купувати нову: адже стара ще не розлізлася на стрічки, то навіщо витрачатися! Представники знака накопичують гроші, відмовляючи собі в найнеобхіднішому – зокрема й у смачній їжі, оскільки вважають: витратити можна все, їхня ж місія полягає у тому, щоб складати гроші – копійочка до копієчки.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків – нехай вони не ображаються – з повним правом можна назвати любителями халяви. Вони люблять систему "все включено" в курортних готелях і "сніданок включений" у вітчизняних готелях, тому що заплативши за харчування під час купівлі путівки, можна з'їсти і випити в десятки разів більше. У магазинах представники знака воліють закуповуватися за акціями і частіше за інших вибирають товари, до яких додається якась преміальне «доваження»: наприклад, пробник нового соусу або копійчана іграшка.

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