Астрологиня назвала найжахливіших дружин за знаком зодіаку

У сімейному житті багато — якщо не все — залежить від правильного вибору, зробити який буває складно.

Нашу пильність затьмарює пристрасть, яку ми відчуваємо до близької людини, але коли перший її чад минає, розплющуються очі на недоліки другої половинки: з одними з них можна миритися, з іншими – ні. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найжахливіших дружин за знаком зодіаку.

Скорпіон

Скорпіони можуть здатися дружиною мрії – вони привабливі, мають художній смак і магічну привабливість, але тим, хто цінує особисту свободу, не варто пов'язувати з ними життя. Представниці знака тримають партнера під постійним контролем, що не всім підходить.

Близнята

Близнята, головною якістю яких є мінливість, можуть вивести з себе будь-кого. Важко порозумітися з людиною, яка сама з собою не в змозі домовитися – сьогодні їй потрібно одне, завтра, а післязавтра вона і сам не скаже, чого насправді хоче.

Овен

Овни не визнають пів тонів: вони мають лише чорне чи біле, добро чи зло, хоча життя складніше і багатогранне. Але представниці знака, керуючись власним максималізмом, можуть зіпсувати існування тим, хто перебуває поруч, – насамперед чоловікам.

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