Астрологиня назвала найжорстокіших жінок за знаками зодіаку

Довгий час було прийнято вважати, що жорстокість невластива жінкам, але насправді це не так.

Психологи вважають, що жінки схильні до такої негативної якості людської натури навіть більше, ніж чоловіки. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найжорстокіших жінок зодіаку.

Овен

Овни, як правило, фанатично віддані своїй ідеї або своєму роду занять, тому не шкодують тих, хто – як їм здається – перешкоджає їхньому втіленню в життя. Намагаючись змусити опонента визнати свою помилку, вони можуть бути по-справжньому жорстокими, тому краще з ними в такі суперечки не вступати.

Діва

Діви, незважаючи на зовнішню холодність, живуть найсильнішими пристрастями, і горе тому, хто завадить їм зробити те, що вони для себе напланували, навіть якщо це стосується ладу, наведеного ними в будинку, де всі чашки на кухні повинні бути повернені в один бік, а рушники висіти по одній лінії.

Козоріг

Козороги не знають жалю ні до кого, починаючи зі сторонніх їм людей і закінчуючи близькими, – коханими, батьками, дітьми, що часто йде останнім лише на користь. Втім, так само суворі представники знака і до себе самих, але це, як кажуть, вже зовсім інша історія.

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