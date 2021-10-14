Астрологиня назвала схильні до військової служби знаки зодіаку

Зараз, коли багато чоловіків і жінки вибирають кар'єру професійних військових, закономірне запитання: які знаки зодіаку більше інших придатні до військової служби.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, схильні до військової служби.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельців астрологи справедливо вважають найкращими солдатами зодіаку: вони дисципліновані, спокійні і витримані, їх досить важко вивести з себе — для цього необхідно докласти значних зусиль, але, якщо це станеться, вони зможуть дати відсіч будь-якому ворогові. До того ж за всієї свожї любові до розкоші і комфорту, вони досить легко миряться з тимчасовими незручностями, якщо розуміють, що це необхідно.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці часто стають зразковими солдатами, які дослужилися до звання генерала. У мирний час вони — душа компанії, оскільки на всі негаразди реагують легко і з гумором, у воєнний час б'ються, не шкодуючи не тільки здоров'я, а й життя, за що отримують нагороди та подяку від начальства. До казарми, в якій їм довго доводиться жити, представники знака ставляться, як до рідного дому, — вони легко переносять життєві труднощі і без напруженості їх долають.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, будучи знаком молодого, яскравого і сильного вогню, у гарному сенсі задерикуваті і войовничі, тому військову службу вважають своїм покликанням — представники цього знака часто надходять до військових училищ, щоб стати офіцерами. У минулі часи їм не було ціни на дуелях, зараз же вони готові повоювати за справедиву справу, так що їхня присутність в будь-якому військовому підрозділі піде на користь останнього.

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