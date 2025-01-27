Астрологиня назвала знаки, які не люблять громадського харчування

Де і як харчуватись, особиста справа кожного, і тут навряд чи можна нав'язувати комусь власний погляд на речі.

Тим не менш, умовно всіх нас можна розділити на дві категорії – на тих, хто любить ходити до кафе та ресторанів, і тих, хто категорично не сприймає такий вид харчування. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять громадського харчування.

Рак

Раки як найбільш господарський знак зодіаку дуже люблять готувати. Вони впевнені, що вечеря в громадському харчуванні не підходить навіть для особливо урочистих випадків – однаково там не приготують так смачно, як це зроблять самі представники знака, про сервування й говорити нема чого.

Телець

Тельці дуже люблять домашню і зрозумілу їм їжу — схожу на ту, яку готує їхня мама або бабуся. У кафе та ресторанах вони, як правило, шукають такі страви, але, на жаль, не знаходять її. Чи варто дивуватися, що вони можуть піти до закладів громадського харчування, але справжнє задоволення від їжі отримують лише вдома.

Скорпіон

Для Скорпіонів приймання їжі – не тільки процес, а й спілкування – іноді дуже неформальне, активне та галасливе, для чого громадське харчування, яке обмежує нашу поведінку деякими правилами, підходить далеко не завжди. Саме тому вони люблять збирати гостей у себе вдома та готувати для них самостійно.

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