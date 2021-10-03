Астрологиня назвала найзаздрісніші знаки зодіаку

Заздрість — одне з найбільш неприємних відчуттів, з яким нам доводиться стикатися.

Воно залишає бридке відчуття, від якого важко "відмитися" — як в прямому, так і в переносному сенсі лову. Але якщо одні з нас відчувають його рідко і швидкоплинно, то іншим вона просто "виїдає" мозок. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш заздрісні знаки зодіаку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, хоч їм і неприємно це чути, вважаються найзаздріснішим зодіакальним знаком — вони дійсно вкрай рідко радіють чужим успіхам, зате дуже часто засмучуються з таких приводів. Однак у представників знака є одна пом'якшувальна обставина: вони ретельно приховують свої почуття, тому ніхто про них не здогадується. А це означає, що їхня заздрість завдає шкоди не іншим, а їм самим, так що їм потрібно вчитися якщо не стрибати від радості через те, що у когось щось добре, то хоча б ставитися до цього байдуже.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам — цим королівським особам зодіаку — дуже важко зрозуміти, що у когось щось може бути кращим, ніж у них, і вже тим більше змиритися з цим. Щоразу, виявивши, що у когось зі знайомих посада більш гідна заздрості, зарплата вища, а фігура — більш струнка, вони впадають спочатку у відчай, потім в лють, а потім — треба віддати їм належне — знаходять в собі сили зібратися з духом і почати працювати на досягнення такого ж — а то і більш високого — результату, якого, як правило, і досягають.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят щодо заздрості — як, втім, і в будь-яких інших питаннях — відрізняє притаманна їм подвійність. З одного боку, вони свято впевнені в тому, що всі навколо заздрять їм вдень і вночі, адже приводи у них для цього є — таких красивих, розумних і багатих, як представники знака, в світі не знайти. З іншого — вони самі відчайдушно всім заздрять, хоча ніколи в цьому не зізнаються, адже неможливо володіти всім, чого їм хочеться, і один цей факт може довести їх у кращому випадку — до паніки і істерики, а в гіршому — до зневіри і депресії.

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