Астрологиня назвала жінок зодіаку, від яких частіше, ніж від інших ідуть чоловіки

На жаль, розлучення в нашому житті – процес досить поширений, як, втім, і образливий, особливо якщо уникаєш не ти, а тебе.

У такому разі буває складно відновитися і підвищити самооцінку, яка падає до рівня плінтуса, адже можна, знаючи свою схильність до створення пекла у взаєминах, просто трохи підкоригувати свою поведінку. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, від яких частіше від інших йдуть чоловіки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята важко уживаються з будь-ким: вся річ у тому, що вони ніколи не знають, чого хочуть, і нав'язують цю невизначеність тим, хто перебуває поруч. Не всі можуть витримати стиль поведінки, у якому людина сьогодні сміється, а завтра плаче; зараз хоче морозива, а коли їй його приносять, заявляють, що просили чаю та гарячішого. Якщо вірити Лопе де Везі, саме так гартують сталь, а чоловіки рідко хочуть почуватися нею.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці всім хороші – вони веселі, дотепні, незлобиві та доброзичливі, але, на жаль, зовсім не сімейні та не домашні люди. І якщо для чоловіка таке ставлення до сім'ї та дому можна пробачити, то для жінок – хоч це й несправедливо – вважається недоліком. Втім, потенційних чоловіків теж можна зрозуміти: мало кому сподобається дружина, яка не любить готувати, рідко прибирає і за першої ж нагоди зривається з дому, куди очі дивляться.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, мабуть, найнудніший у побуті знак зодіаку: підлаштовуватися під їхні численні вимоги, пов'язані з чистотою та ладом, дано далеко не всім. Здавалося б, що поганого в тому, що в будинку ідеально прибрано, чисто і все на своїх місцях? Це має стати тільки плюсом у стосунках, але доти, поки людину не примушують до цього силовими методами, влаштовуючи їй скандал через нерівно повішений у ванній рушник або зрушений зі свого місця стілець.

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