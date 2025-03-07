Астрологиня назвала жінок зодіаку, які часто віддають перевагу партнерам, старшим за віком

У наш час багато речей сприймаються простіше, тому до різниці у віці між закоханими людьми ми звикли і не вважаємо її проблемою, тим більше, що є ті, кому подобається бачити поруч із собою дорослих чоловіків. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які надають перевагу партнерам старшим за них за віком.

Рак

Раки-жінки потребують перманентної турботи та заступництва, які ровесники не завжди можуть їм забезпечити, саме тому вони і зупиняють свій вибір на чоловіках, які годяться їм у старші брати, а іноді й у батьки – з ними вони почуваються захищеними.

Терези

Терези – і представниці прекрасної статі, що належать до цього знака, в цьому сенсі не виняток – мають неабияку частку інфантилізму, через який потребують того, щоб хтось вирішував за них їхні проблеми, а на партнера, який старший і досвідченіший, завжди можна їх перекласти.

Скорпіон

Скорпіони не можуть спілкуватися з людьми, які їм нецікаві, а про те, щоб жити з такою людиною, і йтися не може. Оскільки ровесники не мають потрібної кількості знань, та й мало чого в житті досягли, представниць знака тягне до старших.

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